أسعار الذهب اليوم تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 14 يوليو 2022 تراجع بحوالي 10 جنيهات ، على خلفية هبوط سعر الذهب العالمي والذي سجل تراجع ملحوظ من مستويات 1729 دولار مقابل سعر 1713 دولار مما انعكس على أسعار الذهب في مصر.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بمصر هبوط إلي 990 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور مقابل مستويات 1000 جنيها للجرام ، بدون إضافة مصنعية على الجرام.

اسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 990 جنيها للجرام.

عيار 24 : 1133 جنيها.

عيار 18 : 848 جنيها.

الجنيه الذهب 7920 جنيها.

أونصة الذهب 1713 دولارا

ومنذ مطلع الشهر الجاري تشهد مصنعيات الذهب ارتفاع بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيها وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيها.

ويبلغ متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.