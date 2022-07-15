الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بداية من الأحد وزيادة معدلات الرطوبة

كتب ـ إبراهيم حسان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يوم الأحد، سيشهد بداية الارتفاع التدريجي الطفيف في درجات الحرارة، حيث ستكون 35 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع ستصل إلى 36 و37 درجة، وسنتحول إلى أجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترات النهار، لأن أغلب الكتل الهوائية تظل قادمة من البحر المتوسط والصحراء الغربية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أنّ درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة ستصل إلى 40 درجة مئوية خلال منتصف الأسبوع المقبل، وخلال اليوم وغدا سنشهد الاستمرار في استقرار الأحوال الجوية، وستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد مازالت متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في النهار والليل، إذ أن الرطوبة هي العامل المهم في فصل الصيف الذي يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة.

ولفتت الدكتورة منار غانم، إلى أن الأجواء ستكون حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوبي البلاد وسيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، وذلك خلال فترات سطوع أشعة الشمس.