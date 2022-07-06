تفاصيل التقدم لمدرسة الضبعة النووية التطبيقية بمطروح

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم لمدرسـة الطاقة النوويـة بمدينـة الضبعة بمحافظة مطروح، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، مؤكده أن التقديم الكترونيا علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم للمدرسـة الفنيـة المتقدمـة لتكنولوجيا الطاقة النوويـة بالضبعة، والمقرر فتح باب التقديم لها فـي الفـتـرة مـن 16 يوليو إلي 19 من نفس الشهر ولن يتم قبول طلبات بعد هذا التاريخ .

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدرسة الضبعة:

- الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي شروط التقدم.

- الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 وفقاً للمجموع الاعتباري الذي يتم احتسابة كاللأتي: مجموع الطالب في الشهادة الاعدادية الأزهرية والمجموع الكلي لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية.

- بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط الحصول علي شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي من محافظ مطروح والأفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الاعدادي من مدارس مطروح.

إجراءات التقدم للامتحان بمدرسة الضبعة :

وأوضحت وزارة التعليم، إجراءات التقدم للامتحان، حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلي اقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية :-

- لصق 3 صورة شخصية حديثة للطالب علي استمارة التقدم .

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال مقابل أداء خدمة قيمتة 100 جنية فقط للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم المشروعات.

- تقوم المديريات التعليمية (التعليم الفني) باستلام أوراق التقدم بعد اعتمادها من الادارات التعليمية.