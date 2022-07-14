وجبات خفيفة وصحية لتقليل الشعور بالتوتر والإجهاد

كتبت ميرفت رشاد

يسمع الكثير منا عن عادات الأكل التى تقلل من التوتر والإجهاد، حيث إن البعض منا قد اختبرها على مدار فترة زمنية عندما حاول التأقلم مع التوتر أو أى موقف مرهق، معظمنا يختار الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية، وتشمل هذه الأطعمة الكعك والشيكولاتة والبيتزا والخبز والأرز والمكرونة بالجبن والحلويات، ويمكن أن تضر هذه الأطعمة بصحة الفرد بسهولة، ويمكن تجنب التأثير السلبى إذا اختار المرء الأطعمة الصحية عند الإجهاد، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

تشارك أخصائية التغذية الهندية أنجالى موكرجى بعض النصائح حول الأكل الصحى.

بعض الأفكار عن الوجبات الخفيفة الصحية التى يمكن أن تساعدك فى التعامل مع الجوع الناجم عن الإجهاد: الكبد البقرى..

تعتبرالكبد والقلب الخاصة بالأبقار والدجاج، مصدرًا ممتازًا لفيتامينات ب، خاصة ب 12، ب 6، وحمض الفوليك، وهى ضرورية للسيطرة على الإجهاد، وتقليل التوتر.

البيض..

غالبًا ما يُشار إلى البيض على أنه الفيتامينات المتعددة فى الطبيعة بسبب خصائصة الغذائية المثيرة، حيث إنه ملىء بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للتخلص من التوتر. الأسماك الدهنية..

الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والسلمون والسردين غنية بأوميجا 3 وفيتامين د ، وهى مغذية ثبت أنها تساعد فى تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية. الفواكه المجففة..

تحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تساعد على الحد من القلق والاكتئاب ، حيث تزيد السكريات الموجودة فى الفواكة المجففة من مستويات الميلاتونين والسيروتونين، وهذا من شأنه أن يقلل من التوتر، كما يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فى أن تخفف من حده القلق وتحسن الذاكرة.