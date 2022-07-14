تباين آراء طلاب الثانوية العام بأسوان وأسيوط حول امتحان الفيزياء والتاريخ.. صور

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة، اليوم فى محافظة أسوان، حول امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، واتجهت معظم الآراء حول صعوبة امتحان المادتين نظرا لأن الأسئلة تحتاج إلى تركيز ووقت أطول.

وأكد الطلاب لـ"اليوم السابع"، أن مادة التاريخ للشعبة الأدبية جاءت فى مستوى الطالب المتوسط وإن كانت الأسئلة طويلة وتحتاج إلى وقت أطول، بينما أوضح طلاب الشعبة العلمية بأن أسئلة امتحان مادة الفيزياء جاءت صعبة وتحتاج إلى تركيز أكثر. وأشار طلاب الثانوية العامة، إلى أنه رغم استعدادهم الجيد لامتحان اليوم، والذى جاء بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن الأسئلة كانت صعبة وأدت إلى حزن كبير لدى معظم الطلاب ووصفوها بأنها "حطمت آمالهم". يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة شعبتى علمى علوم وعلمى رياضة أدوا امتحان مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ ، وذلك وفق نظام التقييم الجديد (البابل شيت) وسط تشديد الإجراءات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة نحو 7091 طالبا وطالبة بمحافظة أسوان، موزعين على 25 لجنة بواقع 24 لجنة عامة وواحدة مكفوفين، موزعة كالتالى (8 لجان بإدارة أسوان - لجنتين بإدارة دراو - 4 لجان بإدارة كوم أمبو - 3 لجان بإدارة نصر النوبة - 8 لجان بإدارة إدفو) . وقال عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الامتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها ، وكذلك تم تجهيز جميع استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة البالغ عددها 27 استراحة، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للسادة المنتدبين إقامة كريمة ، مشيرًا إلى أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركزى التوزيع، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل. وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات (الصحة - الإسعاف- التأمين - الصحة - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة.

وقال عدد من طلاب القسم العلمي " علوم " أن امتحان الفيزياء كان صعبا خاصة وان الأسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى وقت للتفكير واصفين الامتحان بالتعجيزي .

وقال علي مصطفي انه لم يتمكن من حل الامتحان بشكل كامل بسبب ان الامتحان يحتوي على 50 سؤال كل سؤال يحتاج الى 10 دقائق وبسبب ضيق الوقت لم يتمكن من حل الا 7 أسئلة بعدها قام المراقب بسحب ورقة الإجابة .

وأضاف احد الطلاب : الامتحان كان صعب جدا ويحتاج الى تفكير ولم أتمكن حتى من قراءة 15 سؤال بسبب انتهاء وقت الامتحان وكان لابد من تقليل عدد الأسئلة او زيادة وقت الامتحان لان الأسئلة تحتاج الى تفكير قبل الحل .

وحول امتحان مادة التاريخ للقسم الادبي قال صابر مرعي أن الامتحان كان صعبا والاسئلة غامضة وكنا في حاجة الى وقت اكثر حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة خاصة وانه في مستوى الطالب فوق المتوسط .

وكان 26373 طالب وطالبة بالثانوي العامة بأسيوط بالقسم العلمي " علوم والادبي أدوا امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ اليوم الخميس .

وقال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن الطلاب أدوا الإمتحانات في 87 لجنة منهم 15752 طالب وطالبة علمى علوم ، و9622 طالب وطالبة أدبي كما يبغ عدد المراقبين 6078 مراقب منهم 4749 ذكور و1329 إناث وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ .

وشدد وكيل الوزارة على إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، كردونا أمنيًا بمحيط المدارس، ووضعت الحواجز والمصدات الحديدية، لمنع وقوف السيارات وتجمعات أولياء الأمور أمام اللجان.

كما اشتكي طلاب الثانوية العامة القسم العلمي " علوم " والقسم الأدبي بأسيوط من الامتحان بسبب صعوبة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ وعدم كفاية الوقت لحل الامتحان .