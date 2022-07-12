توافد المواطنين والزائرين على شواطئ الغردقة فى رابع أيام عيد الأضحى.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يواصل المواطنون من المحافظات المختلفة ومن أهالى مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، الإقبال على الشواطئ فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أقبل من الساعات الصباح الأولى المواطنين على الشواطئ المختلفة وخاصة شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة.

ففى مدينة الغردقة قال أشرف فؤاد مدير عام النادى الاجتماعى بالغردقة: إن الشاطئ شهد توافد الآلاف من المواطنين منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وما زال الإقبال مستمر فى رابع أيام العيد، حيث وصل العديد من الزائرين من مختلف المحافظات ، لقضاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تم العمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان بالنادى من خلال تواجد أكثر من 16 منقذ شواطئ منتشرين على طول الشاطئ والمارينا، ليستقبل أهالى الغردقة والزائرين من كل مكان للإستمتاع برابع يوم العيد على الشاطئ .

وأضاف مدير النادى أن رجال الخدمات المعاونة يقومون بحملات النظافة باستمرار على الشاطئ يومياً منذ الصباح الباكر ، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات حفاظاً على المظهر الجمالى، مضيفاً بأنه تم التنسيق بين المنتجع ومديرية الصحة لتوفير سيارة من المديرية للكشف لمن يرغب عن مرضى السكر والضغط والامراض المزمنة بالمجان ، بالإضافة الى تواجد سيارة إسعاف على مدار اليوم لتأمين الزائرين من أية حالة طارئ .

وفى مدينة القصير جنوب البحر الأحمر شهد الشواطئ العامة هناك اقبال كبير من المواطنين، فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث كلف اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير، سكرتير المدينة ولجنة المتابعة بالوحدة المحلية بتكثيف الورديات بكافة الشواطئ والمتنزهات بالمدينة، والتنسيق مع غرفة العمليات الفرعية بالمدينة لمواجهة اى طارئ، مؤكدا أن هناك مجموعات عمل متواجدة على مدار الساعة لتأمين المواطنين بتلك الأماكن، حيث تم توفير خدمات أمنية وسيارات إسعاف.



IMG_8466



استمتاع المصيفين



الشواطئ



العيد على الشواطئ