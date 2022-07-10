إقبال المواطنين على شواطئ الغردقة فى ثانى أيام عيد الأضحى.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد تليفزيون اليوم السابع، اليوم اقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، على الشواطئ المختلفة بالغردقة، وخاصة شاطئ النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة الذى يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بالغردقة وخاصة فى المناسبات المختلفة .

وشهد شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة اقبال المواطنين من الساعات الأولى من الصباح على شاطئ ، حيث وصل الأسر من المقيمين فى الغردقة والقادمين من خارج المحافظة لقضاء ايام اجازة عيد الاضحى المبارك بالغردقة .

وأكد أشرف فؤاد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، أن تم الاستعداد لعيد الاضحى المبارك باستعدادات خاصة وهى زيادة عدد المنقذين وعدد المقاعد المختلفة، لما يشهده الشاطئ من اقبال كبير من المواطنين فى المناسبات والاعياد، وأن شاطئ النادى الاجتماعى أكبر الشواطئ إقبالا من بين شواطئ البحر الأحمر، وذلك نسبة لسعر تذكرة دخوله 50 جنيه، وكذلك لمعدلات الأمان المرتفعة بالشاطئ وهى تحديد أماكن السباحة من خلال شمندورات مائية لتوضيع علامات السباحة من عدمه.

كذلك تواجدت سيارة إسعاف بشكل دورى ويومى، وذلك بعد توقيع بروتوكول مع مرفق إسعاف البحر الأحمر بتخصيص سيارة فى الصيف والمناسبات داخل النادى تحسبا لحدوث حالات غرق أو ما شبه ذلك .

وتابع : أن هناك أكثر من 16 منقذ متواجدين للشاطئ ويتم زيادتهم خلال الأعياد والمناسبات حفاظا على سلامة المواطنين وأرواحهم، مؤكدا أن خلال أيام العيد سيتم زيادة المقاعد وكذلك زيادة المنقذين والتأكيد على الوافدين بالالتزام بقواعد الدخول للشاطئ.