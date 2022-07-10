إزاى تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك خلال أيام عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

يستمر جهاز حماية المستهلك فى تكثيف الحملات الرقابية طوال أيام عيد الأضحى المبارك كما يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن" 19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية " الفيس بوك " على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التى تدعم صحة الشكوى.

فى حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تحتوى الشكوى على المستندات الأساسية وهي: "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهى "إيصال الصيانة وذلك إن وجد"، كما يتم تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، تتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" جانب المستندات الإضافية وهى رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة".

ويتم تقديم شكوى للجهاز بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة الى المستندات الإضافية وهى "إيصال تسليم الجهاز للوكيل " كذلك تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق "الكهرباء – المياه- الغاز"، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية " بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بالإضافة الى المستندات الإضافية وهى إيصال الاستهلاك.

كما يتم تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكترونى يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة الى المستندات الإضافية "صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن".، كذلك تقديم شكوى للجهاز بشأن الاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهى الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.