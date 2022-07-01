نادى ألعاب دمنهور يتوج ببطولة دورى هوكى الانزلاق للناشئين

البحيرة - ناصر جودة

نظم نادي دمنهور للألعاب الرياضية اليوم الجمعة، احتفالية مميزة لتكريم فريق هوكي الانزلاق للناشئين بمناسبة فوزهم ببطولة الدوري العام وترشحهم لخوض بطولة أفريقيا.

وتأتى هذه الاحتفالية لتكريم نادى دمنهور عقب المباراة الأخيرة بدوري هوكى الانزلاق أمام نادي حدائق الأهرام.

وتضمنت الاحتفالية تسلم اللاعبين الميداليات التذكارية وشهادات التقدير، كما تسلم الجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور أمير موفق والكابتن كريم عبد السلام الدروع التذكارية تقديرًا لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضى الكبير.

شارك فى احتفالية تكريم لاعبى نادى دمنهور الدكتور ياسر دبور نقيب المهن الرياضية بالبحيرة والدكتورة نيفين الكاتب ووليد بديوى رئيس نادى دمنهور وأعضاء مجلس إدارة النادى بالإضافة الى عدد من القيادات الرياضية والشبابية ولاعبى هوكى الانزلاق.



نادى-العاب-دمنهور-يتوج-ببطولة-دورى-هوكى-الانزلاق-للناشئين -(1)



نادى-العاب-دمنهور-يتوج-ببطولة-دورى-هوكى-الانزلاق-للناشئين -(2)



نادى-العاب-دمنهور-يتوج-ببطولة-دورى-هوكى-الانزلاق-للناشئين -(3)



نادى-العاب-دمنهور-يتوج-ببطولة-دورى-هوكى-الانزلاق-للناشئين -(4)



نادى-العاب-دمنهور-يتوج-ببطولة-دورى-هوكى-الانزلاق-للناشئين -(5)



نادى-العاب-دمنهور-يتوج-ببطولة-دورى-هوكى-الانزلاق-للناشئين -(6)



نادى-العاب-دمنهور-يتوج-ببطولة-دورى-هوكى-الانزلاق-للناشئين -(7)



نادى-العاب-دمنهور-يتوج-ببطولة-دورى-هوكى-الانزلاق-للناشئين -(8)