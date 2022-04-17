ثقافة البحيرة تطلق فعاليات ليالى رمضان الفنية بنادى دمنهور الرياضى

البحيرة - ناصر جودة

شهد نادى دمنهور الرياضى، انطلاق فعاليات ليالى رمضان الفنية التى تنظمها مديرية الثقافة بالبحيرة، حيث تضمنت أولى الفعاليات الرمضانية عقد محاضرة بعنوان "ما لا نعرفه عن التغذية العلاجية"، تحدثت خلالها دكتوره رحاب الدربى أخصائية التغذية العلاجية، عما يجب أن نفعله من عادات غذائية خلال شهر رمضان الكريم. كما تم عرض فنى لفرقة أوبرا عربى وذلك لتقديم باقه متنوعه من التابلوهات ألفنية احتفالا بشهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن تستمر اليوم فعاليات ليإلى رمضان الثقافية بنادى دمنهور بقاعة وجيه أباظه مع فرقة البحيرة القومية للانشاد الدينى بقيادة المنشد اسامه علام الذى يقدم باقة من أشهر التواشيح والاغانى الدينية والمديح النبوى الشريف.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بنشاط قصر ثقافة دمنهور منذ افتتاحه والإقبال الكثيف من المواطنين لحضور احتفالات وفعاليات القصر لتحقيق الرواج الثقافى وألفكرى على أرض محافظة البحيرة.