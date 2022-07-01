افتتاح 4 مساجد جديدة فى البحيرة بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 4 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز "شبراخيت - ايتاى البارود - الدلنجات - دمنهور" بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و700 ألف جنيه.

والمساجد الجديدة التى تم افتتاحها:-

- مسجد عباد الرحمن بقرية منشية حمادة بشبراخيت على مساحة 200 م وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد سعيد أبو طالب بالنبيرة بايتاي البارود علي مساحة 200 م وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

- مسجد نجع خنفر بقرية الحمراء بالدلنجات على مساحة 160 م وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد عزبة غازي بقرية نديبة بدمنهور على مساحة 300 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.