الأوقاف تفتتح مسجد قرية الخلوة الكبير بالشرقية بمساحة 520 متر.. لايف

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مسجد خلوة الشرفاء الكبير التابع لمركز أبو كبير محافظة الشرقية والذى تم افتتاحه من قبل وزارة الأوقاف







وقال الشيخ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مدير ادارة الرحمانية للأوقاف أن المسجد مساحته 520 متر مربع وتم إحلاله وتجديده على نفقة الوزارة بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه فى فترة لم تتجاوز العام كان الجميع هنا يسعى ويتابع الهدم والإنشاء والذى تم حسب الطقوس الإسلامية وظهر ذلك فى النقوش الإسلامية على سقف المجلس



ولفت مدير الإدارة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مهتم لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد بشكل خاص وخضر الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية والدكتور محمد حامد وكيل المديرية ووفد هندسى إلى المسجد لمتابعته أكثر من مرة حتى تم الانتهاء وحضور الافتتاح





وأضاف المهندس مسلم مهندس المتابعة بمديرية أوقاف الشرقية أن المسجد تم إنشاؤه حسب النموذج الموجود بالوزارة بمتابعة



كل المسئولين منذ بداية الهدم وحتى فرش المسجد وافتتاحه اليوم





وقال يحيى عبد المجيد مدير العلاقات العامة بإدارة أبوكبير التعليمية وأحد أهالى القرية إن الجميع هنا يشكر وزير الأوقاف والقائمين على بناء المساجد لما قدموه لما من بناء هذا المسجد الكبير











اثناء الصلاة



الأهالى بالمسجد



جانب من الصلاة (1)



جانب من الصلاة (2)



جانب من الصلاة (3)



جانب من الصلاة (4)



مدير ادارة اوقاف الرحمانية









