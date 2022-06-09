ما هى أفضل طريقة للنوم؟ اعرف الوضعية الجيدة ونوع الوسادة

كتب - حسام الشقويرى

ربما سمعت بالفعل أن الحصول على وضعية جيدة أمر مهم جدًا، هل تعلم أن هذا ينطبق على وضعية نومك أيضًا؟ ، حيث تؤثر أوضاع النوم المختلفة على كتفيك ورقبتك وعمودك الفقري، وإليك ما تحتاج إلى معرفته عندما يتعلق الأمر بالعثور على وضع النوم الأكثر صحة بالنسبة لك، حسبما نشر موقع webmd

أهمية الموقف الجيد



الوضعية الجيدة هي أكثر من مجرد الوقوف شامخًا بكل فخر وثقة. وضعيتك لها تأثيرات مختلفة على صحتك. يمكن أن يكون الموقف السيئ، حتى أثناء الاستلقاء أو النوم ، سببًا لإجهاد العضلات أو الرباط غير الضروري .

يساعدك الوضع الجيد على الحفاظ على التوازن عند التحرك والمشي. يتم تعريف هذا على أنه جعل وزنك يتركز على قدميك. يساعدك التوازن الجيد على التحرك بشكل أكثر كفاءة عند القيام بالمهام اليومية ، مثل صعود ونزول السلالم أو الدوران. تساعد ممارسة الوضع الجيد أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة أثناء التدريب أو ممارسة الرياضة.

يمكن أن يكون سبب الموقف السيئ:

ضغط عصبى

ضعف عضلات الوضعية

عضلات غير مرنة

حمل

بدانة

عضلات مشدودة جدًا

ارتداء أحذية الكعب العالي

ما هي أفضل طريقة للنوم؟



في المتوسط ​​، تقضي حوالي ثلث حياتك مستلقيًا أو نائمًا. مع تقدمك في العمر ، يصبح العثور على الموضع الصحيح أكثر أهمية لاستيعاب الآلام والأوجاع اليومية. بينما لا توجد طريقة واحدة أفضل للنوم ، هناك أشياء يجب وضعها في الاعتبار بشأن أوضاع النوم المختلفة.

على جانبك. يميل معظم البالغين إلى النوم الجانبي. في الواقع ، تشير الدراسات إلى أن البالغين يقضون أكثر من نصف وقت نومهم بجانبهم. يُعتقد أن هذا يصبح أكثر شيوعًا مع تقدمك في العمر حيث تفقد المرونة في عمودك الفقري. يمكن أن يساعد النوم على جانبك أو مع ثني ساقيك في وضع الجنين على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا. هذا يمكن أن يقلل من الشخير وانقطاع النفس الخفيف أثناء النوم .

إذا كنت تنام على بطنك ، فتأكد من عدم الانحناء عند الخصر عند التحرك ليلاً. للحفاظ على محاذاة عمودك الفقري بشكل صحيح ، حرك جسمك بالكامل في نفس الوقت. تريد أن تحافظ على محاذاة أذنيك ووركيك وكتفيك عند الاستلقاء على السرير.

على ظهرك. قد يكون النوم على ظهرك أحد أفضل الأوضاع لتحسين وضع نومك. يعزز المواءمة بشكل أفضل ويقلل من الضغط على ذراعيك وساقيك. الأشخاص الذين يعانون من آلام الرقبة أو الظهر ، خاصة في أسفل الظهر ، يجدونها أكثر راحة.

ضع في اعتبارك أن النوم على ظهرك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الظروف الأخرى ، مثل الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث حرقة في المعدة أو مرض معدي مريئي (جيرد) . يجب على النساء الحوامل أيضًا تجنب النوم على ظهورهن نظرًا لوجود ارتباط محتمل بالإملاص في الثلث الثالث من الحمل.

على معدتك. وهذا ما يسمى أيضًا بالوضع الأمامي أو الانبطاح. يتسبب النوم على معدتك في ارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة الطاقة لرفع جسمك ضد الجاذبية. يمكنك المساعدة في تحسين محاذاة جسمك عن طريق وضع وسادة تحت معدتك أو حوضك.

وضعية الوسادة وإيجاد الوسادة المناسبة



من المهم أيضًا وضع الوسادة ، أو اختيار الوسادة المناسبة لتناسب وضعك المفضل للنوم. يختلف الضغط الواقع على عمودك الفقري وعنقك مع كل وضع ، لذا يمكن للوسادة أن تساعد في تصحيحه.

عند اختيار وسادة ، فكر في منحنى رقبتك في وضع النوم المفضل لديك. تريد أن تختار وسادة تملأ هذا المنحنى بينما تمنح رأسك دعمًا مريحًا كافيًا:

الأشخاص الذين ينامون على الظهر: ابحث عن وسادة تملأ الفراغ بين رقبتك وسريرك. إذا كان بإمكانك رؤية قدميك أثناء الاستلقاء ، فربما تكون الوسادة مرتفعة جدًا بالنسبة لك. تحتاج وسادتك إلى دعم رأسك ورقبتك والمنحنى الطبيعي لأكتافك. إذا كان لديك وسادة رغوية ، يمكنك تقليمها لخفض الوسادة.

الأشخاص الذين ينامون على المعدة: أنت بحاجة إلى وسادة صغيرة مسطحة لتحافظ على مستوى رأسك ومستوى. يمكن لمن ينامون في المعدة أن يناموا بدون وسادة إذا كانت مريحة أكثر.

الأشخاص الذين ينامون على الجانب: أنت بحاجة إلى وسادة أكثر سمكًا مما يحتاجه الأشخاص الذين ينامون على الظهر. يجب أن تملأ الوسادة التي تختارها الفراغ بين أذنك والسرير. يمكنك أيضًا وضع وسادة بين ركبتيك لمحاذاة عمودك الفقري وإزالة الإجهاد من الوركين وأسفل الظهر.

نصائح لوضعية وسادة جيدة. هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار عند شراء وسادة. يمكن أن تتسبب لياقة مرتبتك في غرق وسادتك أو الجلوس عالياً عليها. يمكن لغطاء المرتبة أيضًا رفع وسادتك أكثر. يمكنك أيضًا وضع وسائد حول سريرك ، وليس رأسك فقط ، لملء أي فجوات تتشكل بين السرير وجسمك.