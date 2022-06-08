احذر ..الحرمان من النوم يسبب الاكتئاب وزيادة الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

فقدان النوم المتكرر يمكن أن يسبب مشاكل عديدة للجسم بمرور الوقت، إذن ، ما هو تأثير الحرمان من النوم على الجسم؟ هناك 4 أعراض يمكن أن تتوقعها إذا كنت تستبدل وقت نومك بانتظام وفقا لما نشره موقع "scitechdaily".

1. زيادة الوزن



من المثير للدهشة أن قلة النوم يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة كبيرة في الوزن، في حين أنه قد يكون من البديهي التفكير في أن الاستيقاظ لفترة أطول وحرق المزيد من السعرات الحرارية من شأنه أن يقلل الوزن، يبدو أن العكس هو الصحيح، والسبب هو أنه للاستمرار في العمل، نميل إلى تناول وجبات خفيفة من الأطعمة السكرية والسعرات الحرارية للحفاظ على تركيزنا، تأتي المشكلة عندما نفرط في التعويض ونأكل سعرات حرارية أكثر بكثير مما نحتاج إليه، تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات في اليوم هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 30٪.

2. المزيد من الأخطاء



أحد الأعراض الأكثر شيوعًا للحرمان من النوم هو تقليل أوقات الحكم ورد الفعل ، تشير الدراسات إلى أن القيادة أثناء النعاس يمكن أن تضعف قدرتنا بقدر ما تكون في حالة سكر، يؤثر الشعور بالنعاس على جميع قراراتنا، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتنا الشخصية والعملية.

3. انخفاض الذاكرة



تشير الدراسات إلى أن قلة النوم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قدرتنا على الحفظ والتعلم، هذا الجانب مهم بشكل خاص للطلاب الذين يجلسون في وقت متأخر من الليل، عندما ننام ، يستخدم الدماغ هذا الوقت لاستيعاب المعلومات التي تعلمها خلال النهار، إن حرمان العقل من هذه الفرصة يقلل بشكل كبير من قدرتنا على الاحتفاظ بالمعرفة ، ويمكن أيضًا أن يجعلنا أكثر نسيانًا بمرور الوقت.

4. زيادة أعراض الاكتئاب



في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان الاثنان مرتبطين ارتباطًا جوهريًا ، غالبًا ما يحدث الحرمان من النوم والاكتئاب معًا، قد يكون أن النوم يؤدي إلى تفاقم مشاكل المصابين بالاكتئاب ، أو أن الحد من النوم يؤدي إلى ظهور أعراض مماثلة في كلتا الحالتين ، يكون الاكتئاب والقلق أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين ينامون ست ساعات أو أقل في اليوم في هذه الحالة ، إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بهذا النوع من المرض .