‏"‏BBC‏" ترصد 6 لقطات فى احتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث.. صور‏

استمرت احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة لاربعة أيام، وانتهت الاحتفالات يوم الأحد بمسابقة وموكب احتفالي في لندن، ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية اهم 6 لقطات سجلتها الكاميرات خلال الاحتفال بـ 70 عام للملكة اليزابيث على العرش.
الأمير لويس يسرق الأضواء
بدأت الاحتفالات يوم الخميس باستعراض الراية احتفاء بعيد ميلاد الملكة الرسمي، وعلى الرغم من أن الجماهير كانت مسرورة لرؤية الملكة البالغة من العمر 96 عاماً على شرفة قصر باكنجهام، إلا أن لويس البالغ من العمر أربع سنوات، إبن دوق ودوقة كامبريدج، كان النجم الحقيقي في العرض.
وعندما حلقت طائرات حربية وطائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني غطى أذنيه وبدا وكأنه يصرخ. وعبر التلويح للجمهور والقيام بحركات مضحكة ظهرت على وجهه.
الملكة تضيئ منارة
أطلقت الملكة مساء الخميس، سلسلة من الأضواء تبدأ من قلعة وندسور وتنتهي بقصر باكنجهام، حيث أضاءت الآلاف من المنارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة
ظهور الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في حدث رسمي
شوهدا لفترة من نافذة مبنى يطل على حدث استعراض الراية يوم الخميس، لكنهما ظهرا لاحقا في إطلالة رسمية، عند وصلوا إلى كاتدرائية القديس بولس، في قداس تكريمي خاص للملكة، وأحضر الزوجان الملكيان طفليهما معهما إلى لندن، وكانت هذه الفرصة الأولى التي قابلت فيها الملكة حفيدتها ليليبت، التي احتفلت بعيد ميلادها الأول يوم السبت.
الملكة تشرب الشاي مع الدب الأشهر في بريطانيا
ظهرت الملكة البالغة من العمر 96 عاماً في مقطع فيديو تم تصويره بشكل سرّي مسبقاً خلال الاحتفالات، والتقت بشخصية الأطفال التلفزيونية، وأخبر الدب بادينجتون الملكة أنه دائماً ما يحمل معه كمية من الحلوى المفضلة لديه: وهي ساندويتش بمربى البرتقال. وردت الملكة مبتسمة "وأنا كذلك"، قبل أن تخرج واحدة من حقيبتها، ونظر الدب في عيني الملكة وقال: "يوبيل سعيد يا سيدتي. وشكراً. على كل شيء"
أمير ويلز يشكر والدته
أشاد الأمير تشارلز، ولي العهد، بوالدته وشكرها نيابة عن العالم، وبدأ كلمته قائلاً: "صاحبة الجلالة، يا ماما"، واستخدم الأمير تشارلز تعبير "ماما" لشكر والدته بدلاً من أن يستخدم تعبيراً أكثر رسمية، وتابع قائلاً: "أنت تضحكين وتبكين معنا، والأهم من ذلك أنك كنت هنا من أجلنا طوال هذه السنوات السبعين".
الملكة تظهر على الشرفة في ختام احتفالات اليوبيل
ظهرت الملكة في شرفة القصر وانضم إليها ابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال وحفيدها الأمير ويليام وزوجته كاثرين ودوقة كامبريدج وأطفالهما الثلاثة، وابتسمت ولوحت للحشود قبل أن تعود إلى الداخل، وقوبلت بهتافات وتحيات حارة من الجمهور.
وفي رسالة شكر بعد حفل ختامي في لندن، قالت الملكة إنها "شعرت بالامتنان وتأثرت بشدة "بالاحتفالات باليوبيل البلاتيني في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأضافت أنها لا تزال ملتزمة بخدمة البلاد كملكة بدعم من عائلتها.
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