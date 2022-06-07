‏"‏BBC‏" ترصد 6 لقطات فى احتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث.. صور‏

كتبت: نهال أبو السعود

استمرت احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة لاربعة أيام، وانتهت ‏الاحتفالات يوم الأحد بمسابقة وموكب احتفالي في لندن، ورصدت هيئة الإذاعة البريطانية اهم 6 ‏لقطات سجلتها الكاميرات خلال الاحتفال بـ 70 عام للملكة اليزابيث على العرش.‏

الأمير لويس يسرق الأضواء

بدأت الاحتفالات يوم الخميس باستعراض الراية احتفاء بعيد ميلاد الملكة الرسمي، وعلى الرغم من أن ‏الجماهير كانت مسرورة لرؤية الملكة البالغة من العمر 96 عاماً على شرفة قصر باكنجهام، إلا أن لويس ‏البالغ من العمر أربع سنوات، إبن دوق ودوقة كامبريدج، كان النجم الحقيقي في العرض.‏

وعندما حلقت طائرات حربية وطائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني غطى أذنيه وبدا ‏وكأنه يصرخ. وعبر التلويح للجمهور والقيام بحركات مضحكة ظهرت على وجهه.‏

الملكة تضيئ منارة

أطلقت الملكة مساء الخميس، سلسلة من الأضواء تبدأ من قلعة وندسور وتنتهي بقصر باكنجهام، حيث ‏أضاءت الآلاف من المنارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة ‏

ظهور الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في حدث رسمي

شوهدا لفترة من نافذة مبنى يطل على حدث استعراض الراية يوم الخميس، لكنهما ظهرا لاحقا في إطلالة ‏رسمية، عند وصلوا إلى كاتدرائية القديس بولس، في قداس تكريمي خاص للملكة، وأحضر الزوجان ‏الملكيان طفليهما معهما إلى لندن، وكانت هذه الفرصة الأولى التي قابلت فيها الملكة حفيدتها ليليبت، ‏التي احتفلت بعيد ميلادها الأول يوم السبت.‏

الملكة تشرب الشاي مع الدب الأشهر في بريطانيا

ظهرت الملكة البالغة من العمر 96 عاماً في مقطع فيديو تم تصويره بشكل سرّي مسبقاً خلال ‏الاحتفالات، والتقت بشخصية الأطفال التلفزيونية، وأخبر الدب بادينجتون الملكة أنه دائماً ما يحمل ‏معه كمية من الحلوى المفضلة لديه: وهي ساندويتش بمربى البرتقال. وردت الملكة مبتسمة "وأنا ‏كذلك"، قبل أن تخرج واحدة من حقيبتها، ونظر الدب في عيني الملكة وقال: "يوبيل سعيد يا سيدتي. ‏وشكراً. على كل شيء"‏

أمير ويلز يشكر والدته

أشاد الأمير تشارلز، ولي العهد، بوالدته وشكرها نيابة عن العالم، وبدأ كلمته قائلاً: "صاحبة الجلالة، يا ‏ماما"، واستخدم الأمير تشارلز تعبير "ماما" لشكر والدته بدلاً من أن يستخدم تعبيراً أكثر رسمية، وتابع ‏قائلاً: "أنت تضحكين وتبكين معنا، والأهم من ذلك أنك كنت هنا من أجلنا طوال هذه السنوات ‏السبعين".‏

الملكة تظهر على الشرفة في ختام احتفالات اليوبيل

ظهرت الملكة في شرفة القصر وانضم إليها ابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال وحفيدها ‏الأمير ويليام وزوجته كاثرين ودوقة كامبريدج وأطفالهما الثلاثة، وابتسمت ولوحت للحشود قبل أن تعود ‏إلى الداخل، وقوبلت بهتافات وتحيات حارة من الجمهور.‏

وفي رسالة شكر بعد حفل ختامي في لندن، قالت الملكة إنها "شعرت بالامتنان وتأثرت بشدة ‏‏"بالاحتفالات باليوبيل البلاتيني في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأضافت أنها لا تزال ملتزمة بخدمة ‏البلاد كملكة بدعم من عائلتها.‏