اليوم السابع
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ما هى هرمونات السعادة؟.. وكيف يمكنك الحصول على جرعتها؟

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:00 ص
ما هى هرمونات السعادة؟.. وكيف يمكنك الحصول على جرعتها؟ كيفية تعزيز هرمونات السعادة
كتبت إيناس البنا

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من إنقاص الوزن إلى إدارة الإجهاد، تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في التنظيم العقلي والجسدي، أي اختلال في الهرمونات يمكن أن يعيق أسلوب الحياة السلس ، والصحة ، والرفاهية.

عندما يتعلق الأمر بالصحة النفسية، تساعد الهرمونات المرتبطة به في الحفاظ على صحة عقلك، لكن هل تعلم أن سعادتك هي أيضًا نتيجة الهرمونات؟

وفقا لموقع " healthline"، تضم هرمونات سعيدة مجموعة متنوعة تشمل، الدوبامين والإندورفين والسيروتونين، والأوكسيتوسين وهي المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية وتعرف أيضًا باسم هرمونات السعادة.

هرمونات سعيدة

إليك بعض الهرمونات السعيدة:

1. الدوبامين:
 

يرتبط هذا الهرمون بالعواطف مثل التركيز والتحفيز، ويمكن تعزيزها بفعل شيء تحبه ، وممارسة الرياضة ، والاحتفال بالانتصارات (مهما كانت صغيرة) ، وما إلى ذلك.

2. الإندورفين:
 

يرتبط هذا الهرمون بالمتعة، ويمكن تعزيزها من خلال الانغماس في تمرين مكثف والأنشطة الجنسية والرقص وما إلى ذلك.

3. السيروتونين:
 

يرتبط هذا الهرمون بالسعادة والمزاج، يمكن تعزيزها بالراحة وتناول نظام غذائي متوازن وصحي والحصول على جرعة يومية من أشعة الشمس وما إلى ذلك.

4. الأوكسيتوسين:
 

يرتبط هذا الهرمون بالثقة والحب، ويمكن تعزيزها من خلال القيام بأنشطة تتضمن الترابط ، والعناق ، والتقبيل ، وما إلى ذلك.

 


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