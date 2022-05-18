5 طرق لزيادة "هرمون السعادة" بشكل طبيعى.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

الدوبامين هو هرمون في الدماغ يعمل كناقل عصبي والمعروف باسم "هرمون السعادة"، إنه يساعد عقولنا في وظائف مختلفة مثل الحركة والذاكرة والانتباه والحالات المزاجية والتحفيز، فإن الحصول على مستويات كافية من الدوبامين أمر بالغ الأهمية للجسم، يمكن أن يسبب نقص الدوبامين اضطرابات مختلفة مثل الاكتئاب ومرض باركنسون وما إلى ذلك، وفى السطور القادمة سنوضح الطرق الطبيعية التي يمكننا من خلالها الحفاظ على مستويات الدوبامين لدينا، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

كيفية زيادة الدوبامين بشكل طبيعي:



استمع إلى الموسيقى:

ثبت أن الاستماع إلى الموسيقى يعزز إنتاج الدوبامين ويعزز وظائف المخ بشكل أفضل، يزيد الإيقاع والنبضات المتزامنة من نشاط المتعة والمكافأة في الدماغ، هذه الأنشطة تعزز الدوبامين في الجسم ، ثبت أن الاستماع إلى الموسيقى يؤدي إلى تحكم أفضل في الحركة للأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون.

الأطعمة الصحية:

ليس من المستغرب أن يؤثر ما نأكله على أجسامنا وعقولنا، فقد ثبت أن بعض الأطعمة ، على وجه الخصوص ، مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بزيادة "هرمونات السعادة" ، ثبت أن تناول الأطعمة الغنية بالجلوتين يفرز مادة السيروتونين، الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية تعزز أيضًا إنتاج الدوبامين، شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة هو أيضًا أكثر أنواع الدوبامين ويعطي دفعة فورية للطاقة.

احصل على نوم جيد:

الحصول على قسط كافٍ من الراحة مهم للجسم والعقل عندما ننام جيدًا ، يكون لدى الدماغ الوقت لإعادة الشحن وإعادة الضبط ، تشير الدراسات إلى أن الحصول على ليلة نوم جيدة يعزز أيضًا إنتاج الدوبامين ، فإن الحرمان من النوم لفترات طويلة أو قلة النوم يؤثر سلبًا على مستقبلات الدوبامين قد يجعلك هذا عرضة لاضطرابات مزاجية مختلفة.



التمارين الرياضية:

على غرار بعض الأطعمة ، فإن التمارين الرياضية تعزز على الفور إنتاج العديد من "الهرمونات السعيدة" بما في ذلك الدوبامين ، يُطلق على الإفراز الفوري للهرمونات السعيدة بعد التمرين أيضًا "ارتفاع مستوى العداء" لأنه يجعلك تشعر بالحيوية والبهجة والسعادة بشكل عام.

التأمل :

التأمل هو أحد أكثر الطرق العملية شيوعًا لتحسين الصحة العقلية والرفاهية، لا يساعد التأمل في تعزيز إنتاج الدوبامين فحسب ، بل أثبت أيضًا أنه يحسن الذاكرة ، ويحسن التنسيق ، ويقلل من التوتر واضطرابات المزاج الأخرى.