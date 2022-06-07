اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:04 م
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حصاد الوزارات.. التعليم: طالب الثانوية الحاصل على مجموع 50% بالترمين ناجح

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: طالب الثانوية الحاصل على مجموع 50% بالترمين ناجح وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

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