حصاد الوزارات.. التعليم: طالب الثانوية الحاصل على مجموع 50% بالترمين ناجح

شهدت الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
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