طلب من شخص توصيله بدراجة نارية فرفض فضربه بالساطور بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل -مقيم بدائرة المركز، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية.. وما قرره نجل عمومته، أنه أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة المصاب بذات الناحية استوقفهما (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الناحية) وطلب منهما اصطحابه إلا أنهما رفضا فقام بالتعدى على المصاب بسلاح أبيض "ساطور" فأحدث إصابته المشار إليها وأضاف بوجود خلافات سابقة بين المصاب والمتهم.. وبسؤال والد المتهم (مزارع ) قرر أن نجله يعانى من اهتزاز نفسى وقدم تقريراً صادر من أحد الأطباء بذات المضمون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.