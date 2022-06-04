الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. التموين: من حق المواطن صرف حصته من الخبز يوميا أو كل 3 أيام السبت، 04 يونيو 2022 05:19 م الخبز إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات. تنسيق الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات تحدد درجات القبول بالثانوى العام النقل: ننفذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1.7 تريليون جنيه الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة شديدة الحرارة جنوبا وأسوان 42 درجة ذاكر بسهولة.. أقوى ملخص لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة غدا طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 لطلاب الثانوية "أدبى".. أقوى ملخص ومراجعة نهائية لمادة علم الاجتماع..فيديو المديريات التعليمية تتسلم غدا أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 من الكنترولات الصحة: لا يوجد علاج محدد لجدرى القرود حتى الآن وهذه طرق مكافحة الفيروس التعليم تعلن ضبط 10 حالات غش بامتحانات الدبلومات الفنية التموين :من حق المواطن صرف حصته من الخبز كل 3 أيام أو يوميا اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة تحرير 54 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالمنيا.. صور السبت، 04 يونيو 2022 01:45 م التموين تشدد على تيسير إجراءات توريد القمح المحلى وصرف مستحقات المزارعين السبت، 04 يونيو 2022 04:00 ص "تموين الإسكندرية" تضبط مخبزا يجمع البطاقات التموينية لاستغلالها بالمخالفة الجمعة، 03 يونيو 2022 10:19 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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