حصاد الوزارات.. تدريب على امتحان الكيمياء لطلاب اللغات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
تدريب على امتحان الكيمياء لطلاب اللغات.. مراجعة شاملة ونموذج طبق الأصل لورقة الأسئلة
التنمية المحلية: جهود الدول قللت الانبعاثات الضارة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ400 ألف مواطن بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة
وزيرة البيئة تستعرض جهود مصر كرئيس سابق لمؤتمر التنوع البيولوجى
النقل: جارى التجهيز لافتتاح مشروع القطار الكهربائى بطول 103 كم و19 محطة
وزيرة الهجرة تعقد لقاء تشاوريا مع نائب وزير الخارجية اليونانى
وزيرة البيئة بمؤتمر الأمم المتحدة: التعاون العادل السبيل الأمثل لحل مشكلات البيئة
وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة غدًا
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