حصاد الوزارات.. تدريب على امتحان الكيمياء لطلاب اللغات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

تدريب على امتحان الكيمياء لطلاب اللغات.. مراجعة شاملة ونموذج طبق الأصل لورقة الأسئلة

التنمية المحلية: جهود الدول قللت الانبعاثات الضارة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية

وزيرة الهجرة تعقد لقاء تشاوريا مع نائب وزير الخارجية اليونانى

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة غدًا