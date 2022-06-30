اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 05:24 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. تدريب على امتحان الكيمياء لطلاب اللغات

الخميس، 30 يونيو 2022 04:30 م
حصاد الوزارات.. تدريب على امتحان الكيمياء لطلاب اللغات طلاب الثانوية العامة - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

تدريب على امتحان الكيمياء لطلاب اللغات.. مراجعة شاملة ونموذج طبق الأصل لورقة الأسئلة

التنمية المحلية: جهود الدول قللت الانبعاثات الضارة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية

وزيرة الهجرة تعقد لقاء تشاوريا مع نائب وزير الخارجية اليونانى

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة غدًا

 

النقل

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التضامن

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