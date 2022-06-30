اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 12:52 م
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التعليم العالى تعلن موافقة رئيس الوزراء على تعيين عدد من القيادات الإدارية

الخميس، 30 يونيو 2022 12:01 م
التعليم العالى تعلن موافقة رئيس الوزراء على تعيين عدد من القيادات الإدارية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعنلت وزارة التعليم العالى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات لعدد من القيادات الإدارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:
• تجديد تعيين الأستاذ أحمد أبوحمزة السيد الشيخ، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
• تجديد تعيين الأستاذ محمد محمود أبوزيد، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب.
 
وفي سياق متصل، وافق الدكتور خالد عبدالغفار على تسيير أعمال بعض الإدارات العامة بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهم:
 
• أحلام صلاح محمد عبدالرحمن، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام.
• محمد طلبة محمود طلبة، مديرًا عامًا للإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.
• مصطفى عبدالباقي عبدالعزيز، مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.
• علي جعفر علي محمود، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
 
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