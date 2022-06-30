اليوم السابع
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التضامن: 35 مليون جنيه لدعم وتطوير مدينة التراث فى شرم الشيخ

الخميس، 30 يونيو 2022 12:39 م
التضامن: 35 مليون جنيه لدعم وتطوير مدينة التراث فى شرم الشيخ شرم الشيخ - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم 35 مليون جنيه لدعم وتطوير قرية التراث بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء معرض دائم للمنتجات اليدوية والأثاث بمدينة الطور لخدمة الأسر المنتجة بالمحافظة وتمكينهم اقتصاديا، بجانب إقامة معرض آخر في مدينة شرم الشيخ، إلي جانب رصد 40 مليون جنيه لتمويل عدد من المشروعات متناهية الصغر الخدمية والتنموية ومشروعات التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود وخطط التنمية في جزيرة سيناء بصفة عامة، ومحافظة جنوب سيناء بوجه خاص ، حيث تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير للمناخ "كوب 27 " في نوفمبر المقبل. 
 
وقالت الوزارة إنها وافقت علي زيادة مخصصات مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بقيمة 7 ملايين جنيه، منها 2.5 مليون جنيه، لتطوير العمارة السكنية " دار المغتربين" التي تعد بيت الطلبة بمدينة طور سيناء ورفع كفاءتها، و4.5 مليون جنيه لتطوير مركز التكوين المهني و٩ ملايين لدعم وتطوير مركز  التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طور ورفع كفاءته.
 
وأشادت الوزارة  بمشروع مدينة التراث البدوي التي يخطط محافظ جنوب سيناء لإنشائها في شرم الشيخ لجذب سياحة سباقات الهجن العربية الأصيلة وهو ما يثري مقومات محافظة جنوب سيناء، والتي تعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية وبها مقومات في شتى المجالات السياحية الترفيهية – البيئية – العلاجية – الدينية، وسياحة المؤتمرات حيث تسعي محافظة جنوب سيناء لتطوير المدينة وإقامة منشآت بها تليق وطابع المحافظة البدوي حتى تظهر بما يليق ومكانة جمهورية مصر العربية أمام العالم.
 
وأشارت الوزارة إلي انتهاء المحافظة من وضع مخطط إنشاء المدينة والتي ستضم أيضًا مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ ومجمع للبنوك، حيث وافق محافظ جنوب سيناء علي تخصيص مقر خاص بها لبنك ناصر الاجتماعي، مؤكدة أن  المدينة تعد أحد المشروعات المتفق عليها ببروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة التضامن، كما أن المدينة الجديدة ستجذب عشاق الرياضات التراثية الخاصة بالخيول والهجن من جميع مناطق الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل علي تأهيل وتمكين العمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء، حيث تخطط لإقامة ورش حرفية ومهنية لهم في المدينة البدوية، بجانب استفادتهم من آلاف فرص العمل التي ستوفرها المدينة البدوية التراثية.
 
يأتى ذلك بالإضافة إلى دعم 670 صيادًا عاملين بمحافظة جنوب سيناء من خلال إقامة مشروعات تمكين اقتصادي مرتبطة بمهنة الصيد، حيث تخطط بالتعاون مع المحافظة لإنشاء العديد من المشروعات لدعم جميع الصيادين العاملين بالمحافظة مثل إنشاء محال لبيع الأسماك، وحلقة لتداول السمك، ومزارع سمكية، بجانب إحلال وتجديد المراكب المتهالكة للصيادين وتدبير تمويل لشراء عربيات نقل مبردة، مشيرة إلي أن محافظة جنوب سيناء من جانبها تدعم هؤلاء الصيادين من خلال صرف تعويضات لهم لمدة أربعة شهور خلال فترة التوقف عن الصيد.
 

التضامن

مدينة التراث بشرم الشيخ

المشروعات متناهية الصغر بمحافظة جنوب سيناء

وزارة التضامن

مدينة التراث



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