وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يلتقيان قيادات الدعوة بالمحافظة غدًا

كتب على عبد الرحمن

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، غدًا الجمعة بديوان عام المحافظة.

ويفتتح وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة مسجد عصام الدين جامع غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان: "أعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة" غدًا الجمعة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف افتتحت خلال العام المالي الماضي 2021 / 2022م (1171) مسجدًا، منها (971) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(200) مسجد صيانة وتطويرًا من 1/ 7/ 2021م حتى 24/ 6/ 2022م.

وتفتتح الوزارة غدا (20) مسجدًا الجمعة القادمة 1/ 7 / 2022م ، منها (16) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. الإخلاص – كوم أبو شيل - ابنوب

2. خالد بن الوليد – عرب العوامر - ابنوب

3. الفردوس – عزبة البورة – السوالم - ابنوب

4. الرحمن – الدبة البيضاء - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

5. الهدي النبوي – عزبة الجرو – كوم أبو خلاد – إدارة ناصر

6. الأربعين – الضباعنة – إدارة ببا

مديرية أوقاف القليوبية

7. عبد المطلب المشتولي ووديعة القاضي – بجوار قصر الثقافة - الخانكة

8. حسنين عامر – برقطا – كفر شكر

9. خالد بن الوليد – الجبل الأصفر - الخانكة

مديرية أوقاف البحيرة

10. عباد الرحمن – منشية حمادة – مركز شبراخيت

11. سعيد أبو طالب – عزبة صبحي النبيرة – ايتاي البارود

12. نجع خنفر – ابيا الحمراء – مركز الدلنجات

13. عزبة غازي – نديبة – مركز دمنهور

مديرية أوقاف الشرقية

14. النجاجرة – ههيا

مديرية أوقاف المنيا

15. الشيخ عمار – ديروط أم نخلة

مديرية أوقاف الفيوم

16. الفتح – الشرفة – إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسيوط

1. التقوى – مير - القوصية

مديرية أوقاف الجيزة

2. الرحمن – ساقية مكي

3. المرحوم عصام الدين حسن جامع – غرب سوميد - أكتوبر

مديرية أوقاف المنيا

4. التقوى – البقل – طوة