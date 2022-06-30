اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 02:20 م
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النقل: جارى التجهيز لافتتاح مشروع القطار الكهربائى بطول 103 كم و19 محطة

الخميس، 30 يونيو 2022 02:00 م
النقل: جارى التجهيز لافتتاح مشروع القطار الكهربائى بطول 103 كم و19 محطة القطار الكهربائى
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت وزارة النقل أنه جارى التجهيز لافتتاح مشروع القطار الكهربائىLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 103 كيلومترات وعدد 19 محطة.
 
وأضافت وزارة النقل، أنه تم تنفيد مشروعات ضخمة فى قطاع الأنفاق والجر الكهربى على مدار 8 سنوات، موضحة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المشروعات الآتية :
 
- تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11,52 كم وعدد 10 محطات ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس - هليوبوليس - النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور )
- تصنيع وتوريد عدد 20 قطار مكيف للتشغيل على الخط الأول ( حلوان – المرج).
- تصنيع وتوريد عدد 4 قطارات مكيفة للتشغيل على الخط الثانى (شبرا الخيمة – المنيب).
- توريد 22 قطار مكيف من إجمالى 32 قطار للخط الثالث لمترو الأنفاق و توريد مكونات لعدد (6) قطار من إجمالى 10 قطار سيتم تجميعهم بشركة سيماف، ومخطط وصول اخر قطار فى مارس 2024 + توريد عدد 6 قطارات مكيفة وعدد 2 جرار للخط الثانى لمترو الأنفاق (شبرا - المنيب) وتم دخولهم الخدمة
- توريد و تركيب عدد ( 850 ) بوابة للخطين الأول والثاني + عدد (221) بوابة إضافية للخط الثاني. 
- تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و 28 مصعد كهربائي بمحطات المترو.
- مشروع إزدواج السكة بين محطتي المرج – المرج الجديدة بالخط الأول بطول 1,36 كم. 
- تطوير وتحويل محطة المرج إلى محطة علوية.
- إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين للوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) . 
 
يتقدم العمل في تنفيذ المشروعات الآتية:
- استكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – امبابة – جامعة القاهرة) بطول 17,7 كم وعدد 15 محطة .
- مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كيلومتر وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومتر وعدد 12 محطة .
- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) بطول 42كم.
- المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.
- تم البدء في تنفيذ شبكة مصر للقطارات السريعة باجمالي اطوال 2000 كيلو متر 
 
1. الخط الأول السخنة – مطروح – العلمين – الفيوم بكول 660 كم 
2. الخط الثاني الفيوم – بني سويف – أبو سمبل بطول 1100 كم 
3. الخط الثالث قنا - سفاجا بطول 225 كم

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

النقل

مسار القطار الكهربائي



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