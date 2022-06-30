وقال بوعسكر - في تصريحات صحفية، اليوم /الخميس/ - إنّ مقياس نجاح الاستفتاء على الدستور يحدّده نسبة المشاركة فيه، بغضّ النظر عمّا إذا كانت النتيجة "نعم" أو "لا" أو "أوراق بيضاء" أو "أوراق ملغاة"، مشيرا إلى أنّ دستور 2014 والذّى نصّ على الاستفتاء، لم يحدّد نسبة دنيا للمشاركة.

وأضاف أنّ الميزانية المخصّصة للاستفتاء، ستكون في حدود 50 مليون دينار تونسى، مشيرا إلى أنّه لا يمكن تحديد الميزانيّة بشكل دقيق، إلاّ بعد انتهاء الاستفتاء والمصاريف المتعلّقة به، وأنّ هذه الميزانية تُصرف على دفعات من وزارة المالية.