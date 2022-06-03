حصاد الوزارات.. التعليم تنظم اختبارات قبول المعلمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

مذاكرة من غير تعقيد.. أقوى مراجعة لغة ألمانية للثانوية العامة.. جزء أول "فيديو"

نقابة أطباء مصر تنعي الدكتورة رباب جعفر أستاذ طب الأورام

التعليم العالى: بحث سبل الاستثمار فى مجال التعليم بمصر مع جامعات بريطانية

تشكيل وحدة للتحول الرقمى بوزارة الرى وتصميم برنامج لميكنة الأعمال

التعليم العالى: تنفيذ 70% من جامعة أسيوط الأهلية بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه