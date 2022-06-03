حصاد الوزارات.. التعليم تنظم اختبارات قبول المعلمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
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