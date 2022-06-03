اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 06:02 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم تنظم اختبارات قبول المعلمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تنظم اختبارات قبول المعلمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

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