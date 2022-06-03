الصحة: تدريب 34 ألفا و512 ممرضًا وممرضة بالمستشفيات والوحدات الصحية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 34 ألفا و512 من فرق التمريض بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية خلال عام، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتمريض والإدارات العامة التابعة لها، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه التدريبات تهدف إلى تنمية المهارات العلمية والعملية لفرق التمريض، من خلال التدريب المركزي، والتدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى التدريبات التي تتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تنفيذ 121 دورة تدريبية بإجمالي 3348 متدربًا فى منشآت الرعاية العلاجية وذلك بجميع المحافظات في المجالات التمريضية "الرعاية المركزة – الاستقبال والطوارئ – الأقسام الداخلي – حديثي الولادة – الكلى الصناعي – العمليات – تنمية المهارات الإدارية".

وتابع "عبدالرازق"، أنه تم تنفيذ عدد 101 دورة تدريبية بإجمالي 2482 متدرب بمنشآت الرعاية الأولية في مجالات "تنمية المهارات الإدارية – حزمة الخدمات التمريضية للرعاية الأولية – حزمة الخدمات التمريضية لرئيسات ومفتشات الرعاية الأولية" بمختلف المحافظات.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، أن التدريب على رأس العمل، شمل 19775 ممرضة أثناء المرور الميداني على 897 مستشفى بـجميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب 5331 ممرضة على رأس العمل أثناء المرور الميداني على 872 وحدة رعاية أولية.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية للتمريض، أن التعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، تضمن تدريب (300) من أفراد هيئة التمريض بالإسماعيلية، على إنعاش القلب الرئوي (C.P.R)، بالإضافة إلى تنفيذ 68 دورة تدريبية بإجمالي 1596 متدرب في مجالات (الرعاية المركزة – الاستقبال والطوارئ – الأقسام الداخلي – حديثي الولادة – الكلى الصناعي – العمليات – تنمية المهارات الإدارية).

وأضافت أنه تم تنفيذ (45) دورة تدريبية بإجمالي (1299) متدرب في مجالات (الإجراءات الاحترازية وبروتوكول العلاج والعلاج بالاكسجين ) وذلك للعاملين بمستشفيات الحميات والصدر بمحافظات (القاهرة الكبرى - المنوفية - الغربية - مرسي مطروح - بني سويف - السويس - كفر الشيخ - جنوب سيناء – الاسماعيلية ) .

وأشارت الدكتورة نيفين محمد، إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية في تنفيذ 9 دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجمالي 224 متدربة، في مجال تدريب تمريض (الاستقبال والطوارئ - القلب المفتوح - تنمية المهارات الإدارية – الأورام – إنعاش القلب الرئوي)، وذلك بمحافظتي (الإسماعيلية - الأقصر)، فضلاً عن تنفيذ 5 دورات في حزمة الخدمات التمريضية بالرعاية الأساسية، بإجمالي 121 رئيسة تمريض وممرضة، بمحافظتي (الأقصر – أسوان).