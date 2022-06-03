وزير الزراعة يبحث مع البنك الأوروبي للاستثمار المشروعات المستقبلية في مصر

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لارس انواندتر - مسئول وحدة المشرق لعمليات الإقراض بالبنك الأوروبي للاستثمار، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية الجيدة التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وأيضا المشروعات المستقبلية مع البنك في المجالات الزراعية المختلفة.