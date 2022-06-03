اليوم السابع
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نقابة أطباء مصر تنعي الدكتورة رباب جعفر أستاذ طب الأورام

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:57 م
نقابة أطباء مصر تنعي الدكتورة رباب جعفر أستاذ طب الأورام الدكتورة رباب جعفر أستاذ طب الأورام
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة رباب جعفر أستاذ طب الأورام ورئيس القسم الأسبق بالمعهد القومي للأورام.
 
وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أن الدكتورة رباب جعفر من أعلام طب الأورام بمصر والعالم العربي ولها العديد من الأبحاث الطبية العالمية خاصة في أورام الرئة والصدر، وعضو في كثير من جمعيات طب الأورام الأوربية والأمريكية.
 
كما توجهت نقابة الأطباء بخالص التعازي إلى زوجها الدكتور حسين خالد أستاذ طب الأورام وزير التعليم العالي الأسبق، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر.
 

نقابة الاطباء

رباب جعفر

المعهد القومي للأورام

الدكتورة رباب جعفر


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