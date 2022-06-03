وزارة الهجرة تعلن ثمار مباشرة لمشاركة أفريقيا في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب محمود راغب

في أعقاب ختام مؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة " - الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مدار يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي والوزراء المعنيين- أوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن حضور رجال الأعمال الأفارقة ورواد الأعمال أثرى جلسات المؤتمر.

وشهدت النسخة الحالية من المؤتمر مشاركة مميزة لرجال ورواد أعمال أفارقة في مجالات الصناعة والتجارة من القارة السمراء من دول نيجيريا وبنين واثيوبيا ورواندا وتونس وموريشيوس وساحل العاج وكينيا ومالي وزامبيا، حيث شاركوا في جلسات حوارية بحضور وزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال أعمال وصناعة مصريين لمناقشة وبحثوا التعاون بين مصر وأفريقيا، خلال "جلسة رواد الأعمال الأفارقة والمصريين"، وجلسة "رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا" وكذلك جلسة "الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا"، ونتج عن هذه الجلسات عدد من الاتفاقات الهامة جاءت كالتالي:

- الاتفاق بين أحد رجال الأعمال من تنزانيا مع كل من الدكتور شريف الجبلي على تصدير الأسمدة لتنزانيا وسيقوم الدكتور الجبلي بزيارة تنزانيا يوم الثلاثاء.

- الاتفاق مع المهندس أحمد السويدي على بدء مشروع جديد في زنزبار خلال زيارة يوم الأربعاء القادم.

- بدء التعاون بين مؤسسة العربي والمصري صاحب شركة vava في نيجيريا مايكل تواضروس.

- التباحث بين شركة فاركو للصناعات الدوائية وشركة DMG MORI لتوريد ماكينات لمصانع الشركة.

- دعوة مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة للسيدة وزيرة الهجرة لإلقاء كلمة أمام المفوضية في أديس أبابا لعرض التجربة الناجحة لوزارة الهجرة في جذب المصريين في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية وما تقوم به مؤتمرات مصر تستطيع في هذا المجال.

وكان المشاركون من القارة الإفريقية قد حرصوا على تكريم السفير نبيلة مكرم بمنحها درعًا في ختام المؤتمر تقديرًا وامتنانًا لما لاقوه من ترحيب وإفادة خلال جلسات المؤتمر.