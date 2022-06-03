أستاذ فلك: 21 يونيو موعد الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة

كتب محمود راغب

كشفت الدكتور أشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم 21 يونيو مع الانقلاب الصيفي ، حيث يحدث الانقلاب الصيفى فى هذا الموعد كل عام.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه فى هذا اليوم يميل القطب الشمالى للأرض نحو الشمس، والتي تكون قد وصلت إلى أقصى بعد لها شمالا عن خط الاستواء حيث تكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.

وتابع: ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا (المسمى بالانقلاب الصيفى حيث اطول نهار فى السنة) فى نصف الكرة الشمالى وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (المسمى بالانقلاب الشتوى حيث اطول ليل فى السنة) فى نصف الكرة الجنوبى.