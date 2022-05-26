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25 يوما.. تعرف على موعد بداية فصل الصيف وعدد أيامه

الخميس، 26 مايو 2022 12:00 ص
25 يوما.. تعرف على موعد بداية فصل الصيف وعدد أيامه فصل الصيف - أرشيفية
كتب: محمود راغب

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حوالى 25 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف، وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة واطوالها خلال هذا العام 2022 ، حيث يبدأ فصل الصيف الثلاثاء 21 يونية المقبل، ويستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة، وفصل الخريف فيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر  الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما  فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة .

يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعى تساوی طولا الليل والنهار ( 12 ساعة لكل منهما ) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية ، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى .


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