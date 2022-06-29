عطل بخط المياه الرئيسى يتسبب فى انقطاع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، انقطاع مياه الشرب عن المدينة بسبب وجود عطل بخط مياه رئيسي عند مفارق طوخ، بطريق طوخ شبين القناطر، وادى هذا العطل إلى انقطاع المياه عن المدينة فقط، وجاري إصلاح العطل.

وأوضح مجلس المدينة، في بيان له، أنه جرى الدفع بالفرق الفنية من قبل شركة مياه الشرب بالقليوبية لسرعة إصلاح العطل بخط المياه الرئيسي، وسيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ومن ناحية أخرى تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القليوبية، موقف تلقى ورصد واستجابة الخط الساخن لشكاوى المواطنين خلال 6 شهور الماضية، مؤكداً استمرار سعي الشركة للتواصل الفعال مع المواطنين، عبر عدة قنوات على رأسها الخط الساخن 125، مثمناً الدور الهام الذي يقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة فروع المحافظة، بما يساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع تقرير الخط الساخن بالشركة لتلقى ورصد 19800 شكوى خلال 6 شهور فى عام 2022، وردت منها 11957 شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، بالإضافة إلى تسجيل 7185 شكوى بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى 215 شكوى لقطاع المعامل والجودة ونصيب شكاوى القطاع التجارى 443 شكوى من ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، حيث تم فحص ومراجعة الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها وإزالة أسبابها وفقاً للضوابط.