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شكوى من انقطاع مياه الشرب بقرية العبد فى الدقهلية.. المحافظة ترد

الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:00 ص
شكوى من انقطاع مياه الشرب بقرية العبد فى الدقهلية.. المحافظة ترد انقطاع مياه الشرب
كتب - محمود أحمد عطا

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أرسل القارئ محمد مبروك رجب من أهالى قرية العبد، التابعة لأبو جلال مركز شربين محافظة الدقهلية، شكوى بسبب عدم انتظام مياه الشرب، قائلا فى رسالته عبر واتس آب: "القرية تعانى من قطع المياه الشرب منذ فترة".
 
وأكدت العلاقات العامة بمحافظة الدقهلية أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجه بمتابعة الشكوى والعمل على حلها لمنع تكرار تلك المشكلة.
 
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انقطاع مياه الشرب

الدقهلية

مياه

قرية العبد

اليوم السابع



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