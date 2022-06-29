شكوى من انقطاع مياه الشرب بقرية العبد فى الدقهلية.. المحافظة ترد

كتب - محمود أحمد عطا

أرسل القارئ محمد مبروك رجب من أهالى قرية العبد، التابعة لأبو جلال مركز شربين محافظة الدقهلية، شكوى بسبب عدم انتظام مياه الشرب، قائلا فى رسالته عبر واتس آب: "القرية تعانى من قطع المياه الشرب منذ فترة".

وأكدت العلاقات العامة بمحافظة الدقهلية أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجه بمتابعة الشكوى والعمل على حلها لمنع تكرار تلك المشكلة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.