السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين فى واقعة غرق طفل بحمام سباحة نادى بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية، 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ فى واقعة وفاة طفل غرقا فى حمام سباحة نادى خاص بمدينة طنطا.

كانت النيابة العامة قد احالت كل من "احمد.ي.ج"، " رماح.ع.ز" محبوسين، "س.ع.ي" هارب لمحكمة جنح ثان طنطا لمعاقبتهم فى واقعة وفاة الطفل حاتم فادى شعبان غرقا فى حمام السباحة بنادى خاص بمدينة طنطا.

ووجهت لهم النيابة العامة تهمة القتل الخطأ ، وتسببهم فى وفاة الطفل نتيجة لاهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واالوائح والانظمة حال تواجد المجنى عليه داخل حمام السباحة ولم يقم المتهم الأول باتخاذ القدر الكافى من الحيطة والحذر تجاهه ولم يتقدم لانقاذه حال تعرضه للغرق داخل حمام السباحة، الى جانب عدم توفير المتهمين كافة وسائل الأمن والسلامة للمترددين على المسبح.