5 مغذيات أساسية لشعر صحي.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

يمكننا المساعدة في حماية شعرنا عن طريق غسله وتجفيفه وتمشيطه برفق تعامل بلطف ، لا تستخدمي الأصباغ الكيميائية والمعالجة الحرارية الشديدة من مكواة أو المجففات، حاولي ارتداء قبعة لحماية شعرك من الظروف الجوية القاسية، فهذه هي أيضًا بعض الأطعمة التي يمكنك الاستمتاع بها والتي ستعطيك بالتأكيد دفعة قوية، يتأكد الكثير من ذلك من حصولك على العناصر الغذائية الصحيحة للحفاظ على صحة فروة رأسك ، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع بشكل عام في ضمان ذلك، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

العناصر الغذائية الضرورية للحصول على الشعر الصحي الذي تريده:

1. البروتين:



يؤثر نقص البروتين على صحة شعرك، قد يتسبب في ضعف وهشاشة شعرك (وأظافرك)، قد تجدين أن شعرك يتشقق ويصبح رقيقًا، قد تلاحظ أيضًا بعض تساقط الشعر وبطء النمو، يُعتقد أنه في حالة النقص ، يحاول الجسم الحفاظ على البروتين عن طريق إغلاق الاحتياجات الأقل أهمية مثل نمو الشعر.

قم بتعبئة البروتين في نظامك الغذائي عن طريق تناول الكينوا والفول والعدس ومجموعة من المكسرات والبذور.

2. الزنك:



يلعب الزنك دورًا مهمًا جدًا في صحة الشعر وفروة الرأس، إنه جزء لا يتجزأ من نمو أنسجة الشعر وإصلاحها ويساعد في الحفاظ على بصيلات الشعر صحية ، تم ربط تساقط الشعر بنقص الزنك ، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أن الكثير من الزنك يمكن أن يكون له نفس التأثير ، يُنصح بالحصول على كمية الزنك التي تتناولها من تناول الأطعمة الكاملة المليئة بالزنك مثل السبانخ وجنين القمح والعدس وبذور اليقطين.

3. فيتامين أ:



فيتامين أ ضروري لنمو الخلايا السليمة في أجسامنا ، وهذا ينطبق على الشعر وصحة فروة رأسنا ، وشعرنا لامعًا، فيتامين (أ) هو ما يحافظ على الغدة التي تنتج الزهم في أفضل حالاتها. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ أيضًا إلى تساقط الشعر، تناول البطاطا الحلوة والجزر والقرع والسبانخ واللفت للحصول على فيتامين أ.

4. فيتامين سي:



كمضاد قوي للأكسدة ، قد يساعد فيتامين C في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تمنع نمو شعرك وحتى تسبب علامات الشيخوخة، فيتامين ج مفيد أيضًا في قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين، يساعد الكولاجين بشكل أساسي على تماسك أجسامنا معًا ويوفر القوة والبنية هذا صحيح أيضًا لشعرنا. كما يساعد فيتامين سي أجسامنا في امتصاص الحديد المهم لصحة الشعر.

5. الحديد:



بدون الحديد ، لا يمكن لجسمنا إنتاج الهيموجلوبين، فهو ضروري لاستعادة ونمو خلايانا ، وتشمل هذه الخلايا التي تدير نمو شعرنا، يُعتقد أن نقص الحديد قد يكون سببًا لبعض تساقط الشعر ، خاصة عند النساء.

للحصول على كمية كافية من الحديد ، تأكد من تناول ما يكفي من الخضار الورقية الداكنة والحبوب الكاملة والبقوليات، يمكنك أيضًا أن تدلل نفسك ببعض الشوكولاتة الداكنة والفواكه المجففة ودبس السكر الأسود.