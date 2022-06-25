فوائد الأناناس.. هيخسسك ويرطب جسمك في الحر

فاطمة ياسر

الأناناس يعد من الفواكه ذات المذاق الخاص والمميز، وله العديد من العشاق، فهو قيمة غذائية عالية بسبب ما يحتويه من عناصر غذائية رائعة ومهمة لجسم الإنسان.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أن الأناناس يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والحديد، وحمص الفوليك، والزنك، والفسفور، والكالسيوم، والألياف وفيتامين أ وسي، وكل هذه العناصر الغذائية تعد مهمة لجسم الإنسان.

أما عن فوائد تناول الأناناس، فقدمها التقرير، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي، بسبب احتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

-بسبب احتوائه علي مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة فهو يقوم بحماية الجسم من الإصابة بسرطان الجلد، والمعدة والجهاز الهضمي، والقولون.

-يحافظ على صحة المعدة والأمعاء، والسبب أنه يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي من دورها تنظيم الجهاز الهضمي، مما يجعله طعاما مميزا للذين يعانون من مشاكل في الهضم.

-يعمل على تقوية صحة العظام والتقليل من الإصابة بهشاشة العظام، أو التعرض للكسر.

-بسبب أن الأناناس يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة التي تقلل من فرص الإصابة بالتهابات المفاصل.

-الأناناس يساهم بشكل كبير في التئام الجروح، ويقلل من حدة تورم الجسم.

-يساعد بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد، والسبب أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تزيد من شعورك بالشبع لفترة زمنية طويلة.