وزير البيئة الأردنى يعلن خلو الهواء في العقبة من غاز الكلور ولا أخطار بيئية

كتب: أحمد جمعة

أكد وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة، الثلاثاء، خلو الهواء في العقبة من غاز الكلورين، وأنه لا أخطار بيئية متوقعة، مشيرا إلى أن غاز الكلورين المتسرب ذو كثافة عالية ونطاق وزمن انتشاره محدود وتم التعامل معه من قبل الجهات المختصة بسرعة عالية.

وقال وزير البيئة الأردني ، إن "الوزارة فحصت الهواء في مناطق مختلفة من مدينة العقبة بما فيها رصيف الميناء بعد وقوع حادث تسرب الغاز الاثنين ومنطقة صوامع الحبوب وتأكدت من درجة سلامة الهواء، كما أخذت عينات من ماء البحر بدءاً من موقع الباخرة وصولاً إلى مناطق السياحة والسباحة وتم التأكد من أنها طبيعية وآمنة".

وأكد سلامة الهواء من الغاز بحسب فحوصات ميدانية وبأجهزة عالية الحساسية أجرتها الوزارة بالتوازي مع الجمعية العلمية وسلطة إقليم العقبة.

وستقوم وزارة البيئة الأردنية بالتعاون مع سلطة إقليم العقبة الاقتصادية والجمعية العلمية الملكية بدراسة تأثير الحادث على البيئة البحرية والمتوقع أن يكون إثره محدوداً وينحصر في المنطقة القريبة جداً من موقع الحادث.