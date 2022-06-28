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موسكو: الاقتصاد الروسى لن ينهار كما يتمنى الغرب

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:03 ص
موسكو: الاقتصاد الروسى لن ينهار كما يتمنى الغرب مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف، أن الاقتصاد الروسى لن ينهار كما يتمنى الغرب، مشيرا إلى أن روسيا ستكون قادرة على تطوير الصناعة وستحدث "ثقوبا" كبيرة فى الستار الحديدى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى إن الاعتماد أمر سيئ دائما، وعاجلا أم آجلا، يتم استخدامه كوسيلة ضغط على من يعارضون. ومن المفهوم أن كل هذا الحصار والحظر مستمرون لفترة طويلة جدا. وينتظر منا خصومنا أن نرضخ لهم، أو سوف ينهار اقتصادنا.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسى : يؤكدون لمواطنيهم أن "العقوبات الجهنمية" ضد روسيا سيدفعونها نحو الانهيار، وسيتعين تخيب آمالهم، هذا لن يحدث، وهذه ليست المرة الأولى فى تاريخنا التى نتعرض فيها للضغوط الشديدة، وعلينا أن نعتمد فقط على مواردنا وذكائنا، حتى فى أصعب الأوقات، لم نستسلم للضغوط، والستار الحديدى لم يكن عقبة أمامنا، والآن، أنا متأكد من أنه سيكون هناك نفس الشيء، وسنكون قادرين على تطوير صناعتنا الخاصة، وإحداث "ثقوب" كبيرة فى هذا الستار.

ولفت نائب رئيس مجلس الأمن الروسى إلى أن من أولويات السياسة الروسية إنشاء منتجات ومكونات محلية تجعل من الممكن الاستغناء عن القطع أو البرامج أو الخدمات المستوردة.


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