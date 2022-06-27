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الدفاع الروسية: تصفية 14 أجنبيا متورطا بتعذيب وقتل جنود روس بأوكرانيا

الإثنين، 27 يونيو 2022 04:20 م
الدفاع الروسية: تصفية 14 أجنبيا متورطا بتعذيب وقتل جنود روس بأوكرانيا الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تصفية 14 أجنبيا متورطين في تعذيب وقتل وحشي لجنود روس في أوكرانيا.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية مجموعتي تخريب واستطلاع، تضم 14 أجنبيا، على بعد ثلاثة كيلومترات من مصفاة "ليسيتشانسك" في إقليم لوجانسك.


وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الأولى تتألف من مواطنين من دول أوروبية مختلفة، فيما ضمت المجموعة الثانية مرتزقة من جورجيا فقط كانوا جزءا مما يسمى بـ"الفيلق الجورجي"، حيث تم التأكيد أن هذا الفيلق يضم في صفوفه مرتزقة ومجرمين. 


وأشارت الوزارة إلى أنها تمتلك كامل المعلومات والتفاصيل عن كل مرتزق متورط في الإساءة والتعذيب والقتل الوحشي للجنود الروس في شهر مارس الماضي بأوكرانيا.


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