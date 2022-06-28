شروط الالتحاق بفريق عمل مركز تميز قطاع الصناعات للمدارس الفنية

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط الالتحاق بفريق عمل مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، كالتالى:

- يتم فتح باب التقدم من 27 يونيو 2022 حتى 7 يوليو 2022.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات

والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- حال الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونی.

- ملء استمارة التقديم، على الرابط التالى:

http://tawzef.emis.gov.eg