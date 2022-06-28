اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شروط الالتحاق بفريق عمل مركز تميز قطاع الصناعات للمدارس الفنية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:24 ص
شروط الالتحاق بفريق عمل مركز تميز قطاع الصناعات للمدارس الفنية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط الالتحاق بفريق عمل مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية، كالتالى: 
 
- يتم فتح باب التقدم من 27 يونيو 2022 حتى 7 يوليو 2022.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام بأكتوبر 2022.
- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات
والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.
- يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى.
- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط.
- سيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.
 
- حال الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونی.
 
- ملء استمارة التقديم، على الرابط التالى:
 http://tawzef.emis.gov.eg

التربية والتعليم

شروط التقدم لمراكز التميز بقطاع الصناعات

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة