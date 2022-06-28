حصاد الوزارات.. بعثة الحج الطبية تبدأ تقديم الخدمات للحجاج المصريين بالأراضى المقدسة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: بعثة الحج الطبية تبدأ تقديم الخدمات للحجاج المصريين بالأراضى المقدسة
وزير التعليم العالى: الانتهاء من إنشاء 11 جامعة أهلية العام الدراسى الحالى
وزير التعليم العالى: زيادة حجم المشروعات داخل الجامعات بتكلفة 17 مليار جنيه
التموين تعلن ضخ 100 طن لحوم يوميا بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى
تفاصيل ضبط 9 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة
القوى العاملة: صرف 5.7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة
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