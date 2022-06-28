اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:47 م
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حصاد الوزارات.. بعثة الحج الطبية تبدأ تقديم الخدمات للحجاج المصريين بالأراضى المقدسة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. بعثة الحج الطبية تبدأ تقديم الخدمات للحجاج المصريين بالأراضى المقدسة حجاج -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الصحة: بعثة الحج الطبية تبدأ تقديم الخدمات للحجاج المصريين بالأراضى المقدسة
 
وزير التعليم العالى: الانتهاء من إنشاء 11 جامعة أهلية العام الدراسى الحالى
 
وزير التعليم العالى: زيادة حجم المشروعات داخل الجامعات بتكلفة 17 مليار جنيه
 
التموين تعلن ضخ 100 طن لحوم يوميا بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى
 

 


حصاد الوزارات

بعثه الحج

الحجاج المصريين

التعليم العالى

الجامعات الاهليه



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