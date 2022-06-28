السكة الحديد تتيح حجز 4 تذاكر على البطاقة لرحلات عيد الأضحى المبارك

كتب سيد الخلفاوى

أكدت هيئة السكة الحدي د، أنها اتاحت للركاب حجز 4 تذاكر على البطاقة لرحلات العيد خلال اليوم الواحد، لمنع بيع التذاكر فى السوق السوداء واتاحة السفر للجميع، وأنه يتم تسجيل التذاكر التي يتم حجزها على النظام المركزى لهيئة السكة الحديد وكذلك حاجز التذاكر لمعرفة من يستغل ذلك للبيع التذاكر خارج الهيئة.

وأضافت هيئة سكك حديد مصر، أنه يتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لضبط من يخالف القانون ويبيع التذاكر في السوق السوداء، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يبيع تذاكر للركاب.

واتاحت الهيئة حجز تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد من خلال الشبابيك والتطبيق الإلكترونى الوحيد التابع للهيئة، محذرة المواطنين التأكد من صحة التطبيق قبل الحجز، مؤكده ان التطبيق يحدث مقاعد السفر المتاحة بشكل لحظى ويمكن من خلاله الاستعلام عن مواعيد القطارات.