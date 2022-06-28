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تفاصيل ضبط 9 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:02 م
تفاصيل ضبط 9 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة طلاب الثانويه العامة
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)".
 
وقد حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.
 
وقال الدكتور رضا حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
 
وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
 
وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (9) حالات غش بعد بدء الامتحان، حيث تم رصد عدد (4) حالات غش بمادة اللغة الفرنسية بمحافظات (الدقهلية، والبحيرة، وأسوان، وسوهاج) بإستخدام أجهزة الهاتف المحمول، كما تم رصد عدد (3) حالات غش بمادة اللغة الألمانية منها الحالة الأولى بمحافظة (الجيزة) باستخدام ساعة إلكترونية وحالتين بمحافظتى (الدقهلية، والجيزة) باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، كما تم رصد عدد (2) حالة غش في اللغة الإيطالية في محافظتى (الإسكندرية، والقاهرة) باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.
 
كما رصدت الغرفة نقل الطالبة (أ.س.س) بإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة لمستشفى كوم حمادة للاشتباه بإصابتها بإلتهاب الزائدة الدودية وعمل الإسعافات اللازمة لها. 
 
كما تم نقل كلٍ من الأستاذ (م.ع.إ) مراقب بلجنة على بن أبو طالب بإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى ههيا؛ لإصابته في حادث بالطريق الساعة 8.45 صباحًا قبل بدء الامتحان، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل الأستاذ (م.م.م.خ) مراقب بلجنة الرياض الإعدادية بإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لمستشفى كفر الشيخ العام؛ لإصابته في حادث بالطريق أثناء ذهابه للجنة، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، كما تم نقل الأستاذ (أ.م.أ) مراقب بلجنة الثانوية العسكرية بإدارة فاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى فاقوس العام؛ لإصابته بهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل الأستاذ (ش.ع.ع.ز) مراقب بمدرسة سملوط الثانوية بنين بإدارة أبو قرقاص بمحافظة المنيا لمستشفى المنيا العام؛ لإصابته بفقدان الذاكرة نسبيًا وجرى إخضاعه للرعاية الطبية. 
 
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

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