الصحة: بعثة الحج الطبية تبدأ تقديم الخدمات للحجاج المصريين بالأراضى المقدسة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء عمل البعثة الطبية المصرية للحج، وتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة تعمل يوميا على مدار ال 24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

من جانبه، صرح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية المصرية، أن توعية الحجاج بدأت مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقدم الحجر الصحي بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض في مطار القاهرة.

وأضاف «قنديل» أن البعثة نظمت عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتا إلى أن الندوات تتضمن كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير .