التموين تعلن ضخ 100 طن لحوم يوميا بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

تطرح الشركة المصرية للحوم وللدواجن إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية ب وزارة التموين والتجارة الداخلية الغذائية كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ الشركة وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك حيث سيتم ضخ 100 طن من اللحوم يوميا.

كما يتم طرح الخراف الحية لدى الشركة بأوزان مختلفة كذلك طرح لحوم ضانى سودانية طازجة مبردة بسعر 130 جنيه للكيلو ولحوم سودانى طازجه 115 جنيها، كذلك طرح الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو وأن الشركة المصرية للحوم لديها 24 منفذا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة 39 شادر على مستوى الحمهورية لتوفير الخراف الحية لتغطي كافة المحافظات بسعر 90 جنيه للكيلو القائم لافتا إلى استمرار عمل شركات الجملة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التي تتبع وزارة التموين خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى المبارك كما سيتم تشكيل غرفة عمليات على مستوى الوزارة للقرى والتوزيع فضلا عن متابعة كافة الأمور لضمان و توفير كافة السلع.