أخبار 24 ساعة.. الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية
"التعليم" تتيح رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات أبنائنا فى الخارج
الرعاية الصحية تنظم ورشة عمل حول مفاهيم وأطر الحوكمة الإكلينيكية
الصحة توجه رسالة هامة حول الملابس الخفيفة فى الصيف.. اعرف التفاصيل
مرصد الكهرباء: 16 ألفا و800 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
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