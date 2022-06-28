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أخبار 24 ساعة.. الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية لقاح كورونا
كتب: محمد الأحمدى

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