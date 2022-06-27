اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 05:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خالد عبد الغفار يوافق على البدء فى إجراءات تكليف خريجى الصيدلة دفعة 2020

الإثنين، 27 يونيو 2022 04:55 م
خالد عبد الغفار يوافق على البدء فى إجراءات تكليف خريجى الصيدلة دفعة 2020 الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على البدء في إجراءات تكليف خريجي دفعة 2020 من كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة انتهت من مخاطبة جميع القطاعات ومديريات الشئون الصحية في كافة المحافظات وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وسيتم تكليف الخريجين من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقاً لـ(المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الصيادلة سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية، وبعض الجهات الخارجية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية.

 


الصحة

الصيادلة

تكليف الصيادلة

كليات الصيدلة



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يستعرض جهود مصر فى المجالات ذات الأولوية لتغير المناخ

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:55 م

التعليم العالى تعلن حصاد أداء معهد بحوث الإلكترونيات خلال عام 2021/2022

الإثنين، 27 يونيو 2022 12:58 م

التعليم العالى تعلن انطلاق دورة تأهيل مديرى الرياضة الجامعية.. صور

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:49 ص

وزير التعليم العالى يوجه لجنة قطاع الإعلام بدراسة تأثير وسائل التواصل على المجتمع

الأحد، 26 يونيو 2022 03:47 م

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول حصاد أداء معهد تيودور بلهارس بـ2021/2022

الأحد، 26 يونيو 2022 10:51 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة