"التعليم" تتيح رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات أبنائنا فى الخارج

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول لأبنائنا فى الخارج https://sabroad.emis.gov.eg/

انطلقت السبت 7 مايو الماضى امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، حيث عقدت الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل امتحان شهادة إتمام بمرحلة التعليم الأساسي) الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة أسئلة اختيار من متعدد.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة.

وأضافت الوزارة أنه تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفي حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

ولفتت إلى أن الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة، كما تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.